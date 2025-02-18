Доля элитных новостроек с ценами в долларах упала в 10 раз за 10 лет

Массовый переход столичных девелоперов на рублевые цены связан с политическими событиями и падением национальной валюты Одним из главных трендов первичного рынка элитной недвижимости Москвы за десятилетие стал переход от цен, номинированных в долларах, в рубли: с 55% в 2014 году до 5% в 2024 году.