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Доля элитных новостроек с ценами в долларах упала в 10 раз за 10 лет

Доля элитных новостроек с ценами в долларах упала в 10 раз за 10 лет

Массовый переход столичных девелоперов на рублевые цены связан с политическими событиями и падением национальной валюты Одним из главных трендов первичного рынка элитной недвижимости Москвы за десятилетие стал переход от цен, номинированных в долларах, в рубли: с 55% в 2014 году до 5% в 2024 году.

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