"ОГНЕННАЯ ЭПИДЕМИЯ" В РОССИИ: ГЕНЕРАЛ ВЫСТУПИЛ С ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ

Укропидоры шевелится. Их бьют тысячами, а им по хуй. Ублюдкам нет места на этой планете!

саша дмитренко

сегодня арестованные четко говорили! или выманивают все деньги а потом обещают вернуть,после поджога,,,или от имени фсб говорят что после поджога выбегут враги))))) а началось все через месяц после захвата украинского кол центра! новый сделали,,,,