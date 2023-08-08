Любопытно, однако

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"ОГНЕННАЯ ЭПИДЕМИЯ" В РОССИИ: ГЕНЕРАЛ ВЫСТУПИЛ С ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ

"ОГНЕННАЯ ЭПИДЕМИЯ" В РОССИИ: ГЕНЕРАЛ ВЫСТУПИЛ С ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ

PABLO ROJAS MADARIAGA/GLOBALLOOKPRESS В России прошла волна массовых поджогов военкоматов. Сообщилось об инцидентах в Можайске, Россоши, Казани, Омске, Подольске, Санкт-Петербурге, Калуге, Копейске, Верхнеуральске и других городах нашей страны.

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Комментарии
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ВЦ
Виталий Цуканов
Укропидоры шевелится. Их бьют тысячами, а им по хуй. Ублюдкам нет места на этой планете!
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41 мин.
саша дмитренко
сегодня  арестованные  четко  говорили!  или  выманивают  все  деньги  а  потом  обещают  вернуть,после  поджога,,,или  от  имени  фсб  говорят  что  после  поджога  выбегут  враги)))))  а  началось  все  через  месяц  после  захвата  украинского  кол центра! новый  сделали,,,,
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5 мин.
саша дмитренко
увы,,сажают,,до 20  лет,,мож  и не  всех,,
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11 сек.

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