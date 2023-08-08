PABLO ROJAS MADARIAGA/GLOBALLOOKPRESS В России прошла волна массовых поджогов военкоматов. Сообщилось об инцидентах в Можайске, Россоши, Казани, Омске, Подольске, Санкт-Петербурге, Калуге, Копейске, Верхнеуральске и других городах нашей страны.
"ОГНЕННАЯ ЭПИДЕМИЯ" В РОССИИ: ГЕНЕРАЛ ВЫСТУПИЛ С ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ
Комментарии
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Виталий Цуканов
Укропидоры шевелится. Их бьют тысячами, а им по хуй. Ублюдкам нет места на этой планете!
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41 мин.
саша дмитренко
сегодня арестованные четко говорили! или выманивают все деньги а потом обещают вернуть,после поджога,,,или от имени фсб говорят что после поджога выбегут враги))))) а началось все через месяц после захвата украинского кол центра! новый сделали,,,,
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5 мин.
саша дмитренко
увы,,сажают,,до 20 лет,,мож и не всех,,
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