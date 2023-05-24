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Крымский мост закрыли на несколько часов из-за проведения учений

Крымский мост закрыли на несколько часов из-за проведения учений

Движение по Крымскому мосту приостановили на несколько часов из-за проведения учений. Об этом 24 мая в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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