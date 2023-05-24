Крымский мост закрыли на несколько часов из-за проведения учений

Движение по Крымскому мосту приостановили на несколько часов из-за проведения учений. Об этом 24 мая в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
Свежие комментарии