Андрей Аствацатуров: Музей Набокова стал умным домом

125 лет назад родился Владимир Набоков. На Большой Морской улице работает музей писателя, которым руководит филолог Андрей Аствацатуров - Андрей Алексеевич, какую программу музей подготовил к юбилею Владимира Набокова? - У нас задумана целая система выставок.