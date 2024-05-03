ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Люба Сибирская
    Диктатора, но справедливого для всего русского народа. Чтобы экономика была для простого народа, а не для ОПГ. И закр...Что ожидает Россию
  • Владимир Кудряшов
    БРАВО!! ВСЕ в "точку" написано!!По законам шариат...
  • Робинзон Робинзонов
    Тогда как это понимать:""""""""" Астон Мартин Робинзон Робинзонов Строятся дома, заводы, поликлиники и прочее, прочее...А, может, диктату...

Что ожидает Россию

Что ожидает Россию

Интересная жизнь с Vera Star Развал страны или диктатура: Что ожидает Россию после ухода Путина.

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Комментарии
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W
Walery
Вы еще очевидно не похмелились?  Народ скорее приветствует палача для мошенников из 90-х!
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3 час.
Gennady Sokolovsky
И попёрли &quot;икспЁрды с прорАками&quot;....
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2 час.
Люба Сибирская
Диктатора, но справедливого для всего русского народа. Чтобы экономика была для простого народа, а не для ОПГ. И закрыть все границы от любых мигрантов.
Ответить
32 мин.

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