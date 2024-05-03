Интересная жизнь с Vera Star Развал страны или диктатура: Что ожидает Россию после ухода Путина.
Что ожидает Россию
Комментарии
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W
Walery
Вы еще очевидно не похмелились? Народ скорее приветствует палача для мошенников из 90-х!
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3 час.
Gennady Sokolovsky
И попёрли "икспЁрды с прорАками"....
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2 час.
Люба Сибирская
Диктатора, но справедливого для всего русского народа. Чтобы экономика была для простого народа, а не для ОПГ. И закрыть все границы от любых мигрантов.
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32 мин.
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