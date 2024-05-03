Что ожидает Россию

Вы еще очевидно не похмелились? Народ скорее приветствует палача для мошенников из 90-х!

Люба Сибирская

Диктатора, но справедливого для всего русского народа. Чтобы экономика была для простого народа, а не для ОПГ. И закрыть все границы от любых мигрантов.