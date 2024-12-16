Они не китайцы? Кто на самом деле председатель Си, Ван И и другие лидеры КНР

ИМ

Ильдус Мамлеев

Зачем нам про китайцев читать [у них там свой тёмный лес], у нас в России в татары кого только не записали, поэтому один из самых больших этносов в России между собой договориться ни как не может. Вот так вот и живём в семьях по 5 детей, а нас как считали с 90-х, что всего 20 миллионов, так и ходит это "мантра" по сей день, Власти "боятся" правду о тех кто и сколько в России проживает говорить.