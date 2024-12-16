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Царьград

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Они не китайцы? Кто на самом деле председатель Си, Ван И и другие лидеры КНР

Мы привыкли называть жителей Китая просто китайцами. Более того, мы принимаем всех жителей Поднебесной за представителей одного народа.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Зачем нам про китайцев читать [у них там свой тёмный лес], у нас в России в татары кого только не записали, поэтому один из самых больших этносов в России между собой договориться ни как не может. Вот так вот и живём в семьях по 5 детей, а нас как считали с 90-х, что всего 20 миллионов, так и ходит это &quot;мантра&quot; по сей день, Власти &quot;боятся&quot; правду о тех кто и сколько в России проживает говорить.
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