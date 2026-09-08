Новороссийские десантники уничтожили сотни дронов ВСУ за месяц

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Расчеты дронов-перехватчиков подразделений ПВО и беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ за месяц уничтожили сотни беспилотников ВСУ в Запорожской области.
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