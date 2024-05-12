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Суарес с 11 голами делит лидерство в гонке бомбардиров МЛС, Месси идет 1-м по «гол+пас» и ассистам

Луис Суарес с 11 мячами делит лидерство в гонке бомбардиров сезона МЛС. Форвард «Интер Майами» забил гол в матче с «Монреаль Импэкт» (3:2), продлив результативную серию (7+2) в турнире до 6 игр.

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