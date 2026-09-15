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SecondFi начала восстановление средств после атаки на кошельки Cardano

SecondFi начала восстановление средств после атаки на кошельки Cardano

Платформа SecondFi представила инструмент для восстановления активов после серьезной уязвимости в программном обеспечении кошельков Cardano.

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