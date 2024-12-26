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Пенсии, штрафы и ипотека. Какие новые законы изменят жизнь россиян в 2025 году?

Пенсии, штрафы и ипотека. Какие новые законы изменят жизнь россиян в 2025 году?

Уже с января индексацию получат работающие пенсионеры, а права ипотечных заемщиков дополнительно защитят 2025 год принесет с собой не только новые надежды на светлое будущее, но и новые законы, по которым мы будем жить.

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