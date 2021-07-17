Тайные "закрома" Родины: что осталось от секретного объекта госрезерва, где хранился стратегический запас зерна СССР

Тайные "закрома" Родины: что осталось от секретного объекта госрезерва, где хранился стратегический запас зерна СССР

Если вы не представляете как будут выглядеть наши города после атомной войны или какого-то другого апокалипсиса, то бывший объект госрезерва под Ярославлем является неплохим учебным пособием на эту тему.

Вернуться к статье
43
Обсудить
Юрий Гаврилов
Всё по растащили новоявленные "бизнесмены" .а точнее бандиты .И видно госрезервы -это первое что подверглось грабежу.
Владимир Eвтушенко
Какие госрезервы могут быть сейчас у кавпиталистов, не могущих нажраться никак? Все их резервы в Швейцарии, США и в другимх странах. Только не в РФ.
Александр Гущин
Это только наглядная перспектива...
Александр Гущин
В Ленинграде в блокаду не пропало ни зёрнышка коллекции семенного фонда государства. Хранили его сотрудники...

Картина дня

наверх