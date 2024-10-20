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Минобороны: над регионами России сбиты 110 беспилотников

Минобороны: над регионами России сбиты 110 беспилотников

Минобороны России сообщило, что сбило 110 дронов над российскими регионами. 43 БПЛА были уничтожены над Курской областью, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской и один — над Московской.

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