Минобороны: над регионами России сбиты 110 беспилотников

Минобороны России сообщило, что сбило 110 дронов над российскими регионами. 43 БПЛА были уничтожены над Курской областью, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской и один — над Московской.