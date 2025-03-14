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ВСУ запустили в сторону Москвы беспилотники после слов Путина о перемирии. Что известно об атаке?

ВСУ запустили в сторону Москвы беспилотники после слов Путина о перемирии. Что известно об атаке?

Новая атака беспилотников на Россию случилась ранним утром 14 марта. Два дрона упали в центре Москвы, еще четыре, по предварительным данным, сбили на подлете к столице — в Московской и Калужской областях.

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