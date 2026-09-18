В махачкалинском "Динамо" после матча с ЦСКА назвали судейство безобразным

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА было безобразным, передает «Матч ТВ».
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