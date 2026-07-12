Подводная река Черного моря: личный взгляд на чудо, текущее во тьме

Я никогда не думала, что самое поразительное путешествие в моей жизни случится не в другую страну, а в глубины собственного сознания, когда я впервые осознала масштаб явления, скрытого под знакомой с детства гладью.
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