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Подводная река Черного моря: личный взгляд на чудо, текущее во тьме

Подводная река Черного моря: личный взгляд на чудо, текущее во тьме

Я никогда не думала, что самое поразительное путешествие в моей жизни случится не в другую страну, а в глубины собственного сознания, когда я впервые осознала масштаб явления, скрытого под знакомой с детства гладью.

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