В ходе атаки БПЛА в Белгородской области пострадали двое подростков

ВСУ продолжает наносить удары по приграничной Белгородской области. Как сообщает издание «Бел.ру», за минувшие сутки – в период с 08:00 15 июля до 08:00 16 июля – в регионе пострадали девять мирных жителей, включая двух детей.
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