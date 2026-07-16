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В ходе атаки БПЛА в Белгородской области пострадали двое подростков

В ходе атаки БПЛА в Белгородской области пострадали двое подростков

ВСУ продолжает наносить удары по приграничной Белгородской области. Как сообщает издание «Бел.ру», за минувшие сутки – в период с 08:00 15 июля до 08:00 16 июля – в регионе пострадали девять мирных жителей, включая двух детей.

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