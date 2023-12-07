Экс-футболист Билялетдинов о словах Карпина после матча с ЦСКА: поле было равным

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов не согласился с резкими словами главного тренера "Ростова" Валерия Карпина после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, передает "Спорт-Экспресс".
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