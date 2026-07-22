Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ), зашедшие в город Родинское Донецкой Народной Республики (ДНР) после его освобождения, закидали гранатами дом пенсионерки, которая отказалась открыть им дверь, рассказала местная жительница.
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