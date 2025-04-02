"Помогаю жене по дому": почему это звучит так же нелепо, как "помогаю себе жить"

Муж загрузил посуду в посудомойку и ждёт Нобелевскую премию мира? Свекровь гордо рассказывает подругам, какой у неё замечательный сын — "даже посуду иногда моет"! Давайте разберёмся, почему мужская "помощь по дому" — это самый токсичный миф всех времен и народов.