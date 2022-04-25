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Сильный с помощью наказания

Сильный с помощью наказания

Наконец то оно в моих руках. Все детство мной управляли только им. Двое у кувшина. В.Шлюндин.Существуют люди, которые везде замечают неорганизованность, лень безответственность и думают, что это видение даёт им право вмешиваться и все изменять.

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