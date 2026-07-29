От условных вводных к реальным действиям: в МЧС России подвели итоги деловой игры в Арктике

Накануне в самом северном населенном пункте России, в поселке Диксон, Министр РФ Александр Куренков дал старт деловой игре, посвященной отработке действий органов управления РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне и акватории Северного морского пути.
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