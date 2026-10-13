Клаксон
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Клаксон

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На Kia Sorento проехали более миллиона километров

На Kia Sorento проехали более миллиона километров

На своем кроссовере Kia Sorento 2017 года выпуска проехал более 715 тысяч миль водитель автошколы в Южной Калифорнии Артур Рутакио, ежедневно курсирующий между Сан-Диего и Лос-Анджелесом.

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