Венгрия не продлит санкции против РФ без гарантий энергобезопасности

Венгрия в преддверии голосования по продлению антироссийских санкций РФ хочет получить от ЕС и Украины гарантии собственной энергобезопасности, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто 25 января в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).