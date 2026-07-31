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Аргументы недели

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Задачи, которые не «гуглятся»: инженер-разработчик о задачах, где заканчиваются готовые ответы

Задачи, которые не «гуглятся»: инженер-разработчик о задачах, где заканчиваются готовые ответы

Современные разработчики выросли на готовых ответах. Раньше были форумы и Stack Overflow, сегодня — ИИ-ассистенты.

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