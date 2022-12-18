Обзор первой сессии финала турнира English Open 2022

11-й игрок мирового рейтинга Лука Бресель восстановил паритет со счетом 4-4 в первой сессии финала против Марка Селби на турнире English Open 2022 в Брентвуде, сообщает World Snooker Лука Бресель — Марк Селби (фото: WST) Все новости и результаты English Open 2022 Квалификация English Open 2022 Турнирная таблица, результаты English Open 2022 Расписание трансляций English Open 2022 Лука Бресель уступал со счетом 4-1, но смог восстановить паритет со счетом 4-4 в первой сессии финала против Марка Селби на турнире English Open 2022 .