Военное обозрение

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Зерновую сделку надо продлить на Крымском мосту

Зерновую сделку надо продлить на Крымском мосту

Что происходит и кому все это в итоге выгодно? Наверное, многие сегодня задают себе (и не только себе) этот вопрос, откровенно не понимая сути происходящего.

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