Джанабаева заставила поклонников разрыдаться, показав неузнаваемого Меладзе и детей

Певица поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева соцсетиПосле сообщения о расставании Веры Брежневой с Константином Меладзе общественность решила, что вслед за старшим братом должен последовать и младший, женатый на Альбине Джанабаевой.