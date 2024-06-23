Джанабаева заставила поклонников разрыдаться, показав неузнаваемого Меладзе и детей

Певица поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева соцсетиПосле сообщения о расставании Веры Брежневой с Константином Меладзе общественность решила, что вслед за старшим братом должен последовать и младший, женатый на Альбине Джанабаевой.
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