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Токаев: паводки в Казахстане стали самым крупным стихийным бедствием за 80 лет

Токаев: паводки в Казахстане стали самым крупным стихийным бедствием за 80 лет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телеобращении к населению заявил, что начавшиеся в марте массовые паводки на территории страны стали самым крупным природным бедствием в республике за последние 80 лет.

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