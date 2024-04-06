Токаев: паводки в Казахстане стали самым крупным стихийным бедствием за 80 лет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телеобращении к населению заявил, что начавшиеся в марте массовые паводки на территории страны стали самым крупным природным бедствием в республике за последние 80 лет.
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