Мотя Гонополький о нас и наших выборах

Рассказы дяди Вовы И снова здравствуйте. Знаете чему поражаюсь? Тем людям, которые уехали из России на ПМЖ в "посвященные и цивилизованные" европы и окраины и учат оставшихся в России тому, как нужно жить и что нужно нам делать.
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