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Мотя Гонополький о нас и наших выборах

Мотя Гонополький о нас и наших выборах

Рассказы дяди Вовы И снова здравствуйте. Знаете чему поражаюсь? Тем людям, которые уехали из России на ПМЖ в "посвященные и цивилизованные" европы и окраины и учат оставшихся в России тому, как нужно жить и что нужно нам делать.

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Людмила людмила
А зачем вообще это написано?Какое мне дело до мнения чужих людей,живущих в других странах?Не написали бы,я бы и не знала.
Владимир Куракин
"Собака" бывает кусачей, только от жизни "собачей".
Любовь
А сам Моня не лох, живя в стране, которая сама не может зарабатывать, а пытается прожить за счёт продажности своих руководителей, за счёт скандалов и вечных судебных разбирательств. Средства же, которые они выклянчивают у западных стран, бессовестно разворовывают, о чем известно уже всему миру!
Владимир Негода
власть на Украине , это сходняк единоверцев и единомышленников , короче проходимцев !
Михаил Андреев
Моня не лох,Моня дЭнюжку там имеет с распилов и за бла бла бла про Россию.
mark nikitin
Ну мотя, как прапогандист Американского Образа жизни, не бедствует.
hichnik
Раздавить,сучёныша,как клопа.
Михаил Андреев
Нету нынче Меркатера .А нужен иногда.
Алексей
"Всё в имени твоём" - Убрал одну букву из первоначальной фамилии, то бишь был Говнопольский, а стал Гонопольский. А по сути остался тем кем был в первом варианте.
Сергей Федотов
Так у них работа такая - Родину об$ирать. И пусть лает, ветер унесёт, но зачем нам о нём напоминать? Забыли и забыли.
Альфред Зябликов
а какого на нашем tv все трут и трут эту хохляцкую морковку, своих тем нет?
mark nikitin
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mark nikitin
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mark nikitin
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Валентин Щербаков
Вот послушаешь такого Говнопольского и подумаешь, а зачем земля-матушка рождает таких неполноценных, недоношенных дегенератов с полным отсутствием совести и чести, таких надо уничтожать в зародыше.
mark nikitin
Для них самым тяжолым испытанием, наше возвращение Суверенитета. Там за рубежом, эти господа становятся НИКЕМ. И на Родину им путь закрыт....
Vasily Golov
Матвей.17-19 сентября 2021г не ваши,а наши выборы.Будьте более точны.
Walery
Подумалось не к ночи будь сказано - если они нам такое нам пишут и полагают мы будим читать... то более чем очевидно они нас лохами считают.., нет, в самом деле - кем они нас считают?
Татьяна Браун
Ну к лохам можно смело отнести тех, кто раскрыв рот слушает г-на ГОВНОпольского.
mark nikitin
К сожалению, такие есть. Но это последствия тридцати летнего одурманивания народа либердовой идеологией и информацией.
mark nikitin
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Людмила Хурамшина (Стародубцева)
А кого волнует мнение говнопольского. Мне вот похрену, что он там считает.
Лаврентий Палыч Берия
И што тот Мотя - еврей, и что нам слушать еврея? Всё равно еврей наврёт как обычно. наша специфика выборов особенная, мы ею гордимся, как и за кого или против не голосуем, всё равно ЕР и Путин у власти всё время остаётся.
Леонид Руси
Жиды захватили Хохляндию... и он сразу туда... к своим... А нас они уже и не мечтают захватить... если только уничтожить... Хиды...
Максим Пипотя
Если уехавшие люди дают хорошие и полезные советы...то стоит прислушаться...а если просто гимно на вентилятор набрасывают, то надо следить, что бы вентилятор дул в их сторону....
mark nikitin
На Эхо два истеричных мерзавца, это Мотя Ганапольский и Витя Шендерович. Хотя мерзавцы там все, но истеричные эти двое.

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