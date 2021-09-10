Мотя Гонополький о нас и наших выборах

Рассказы дяди Вовы И снова здравствуйте. Знаете чему поражаюсь? Тем людям, которые уехали из России на ПМЖ в "посвященные и цивилизованные" европы и окраины и учат оставшихся в России тому, как нужно жить и что нужно нам делать.