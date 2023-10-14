В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены предприятия

Взрывы, прогремевшие на находящейся под контролем ВСУ территории Херсонской области, стали причиной повреждения предприятий и одного из инженерных сооружений, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местной администрации Александра Прокудина.
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