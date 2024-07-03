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Парень погиб во время купания в реке Улюгна в Бурятии

Парень погиб во время купания в реке Улюгна в Бурятии

В последние дни в Республике Бурятия продолжилась серия трагических происшествий на водных объектах. Последнее бедствие произошло в Курумканском районе, где 18-летний местный житель погиб, утонув во время купания в реке Улюгна близ улуса Улюнхан.

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