Парень погиб во время купания в реке Улюгна в Бурятии

В последние дни в Республике Бурятия продолжилась серия трагических происшествий на водных объектах. Последнее бедствие произошло в Курумканском районе, где 18-летний местный житель погиб, утонув во время купания в реке Улюгна близ улуса Улюнхан.
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