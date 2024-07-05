"Это неотвратимо". На саммите ШОС страны послали Западу важный сигнал

На 24-м саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было подчеркнуто, что "мир переживает тектонические сдвиги", и дан сигнал о неотвратимости формирования многополярного мирового порядка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии