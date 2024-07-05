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"Это неотвратимо". На саммите ШОС страны послали Западу важный сигнал

"Это неотвратимо". На саммите ШОС страны послали Западу важный сигнал

На 24-м саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было подчеркнуто, что "мир переживает тектонические сдвиги", и дан сигнал о неотвратимости формирования многополярного мирового порядка.

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