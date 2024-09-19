Эпидемиолог Труш: приближается эпидсезон, нужно успеть защититься от вирусов

В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. В ближайшее время эта тенденция продолжится, так как в осенне-зимний сезон низкая температура сочетается с высокой влажностью, способствуя распространению инфекции.
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