Они возвращаются: 8 самых долгожданных продолжений сериалов в октябре

Любимые сериалы возвращаются с новыми сезонами и новыми приключениями джентльмена-грабителя, пирата-аристократа, хитрого скандинавского бога Локи, пермяка Коляна и многих других знакомых персонажейСамый учтивый и элегантный грабитель возвращается на экраны в заключительном сезоне сериала, основанного на авантюрных романах французского писателя Мориса Леблана.
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