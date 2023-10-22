Они возвращаются: 8 самых долгожданных продолжений сериалов в октябре

Любимые сериалы возвращаются с новыми сезонами и новыми приключениями джентльмена-грабителя, пирата-аристократа, хитрого скандинавского бога Локи, пермяка Коляна и многих других знакомых персонажейСамый учтивый и элегантный грабитель возвращается на экраны в заключительном сезоне сериала, основанного на авантюрных романах французского писателя Мориса Леблана.