В Крыму появятся три новых экотехнопарка по переработке мусора

Строительство новых экотехнопарков обсудили на встрече глава Крыма Сергей Аксенов и генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев 25 октября, сообщает глава республики в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии