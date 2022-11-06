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Роберто Карлос о Видале: «Он слишком много думает о «Реале». Все время о них говорит, но даже не касается мяча в матче с ними»

Роберто Карлос ответил Артуро Видалю на его слова о «Реале». «Видаль много раз высказывался в адрес мадридского «Реала», а потом, выходя на игру, даже не прикасался к мячу.

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