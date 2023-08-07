Новоселовское — наше, в Киеве паника: Драп ВСУ из Балаклеи, страх перед русской «ядеркой»

По оценке МО Украины, 5 августа центр боевых действий переместился с Запорожского направления на Сватовско-Купянское Александр Ситников На фото: работа расчета 240-мм самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» в зоне проведения специальной военной операции.