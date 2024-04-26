Советники Трампа обсуждают новые рестрикции

По данным иностранного СМИ, советники экс-лидера США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа обсуждают возможность установления рестрикций в отношении государств, уходящих от использования доллара, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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