Советники Трампа обсуждают новые рестрикции

По данным иностранного СМИ, советники экс-лидера США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа обсуждают возможность установления рестрикций в отношении государств, уходящих от использования доллара, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».