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Советники Трампа обсуждают новые рестрикции

Советники Трампа обсуждают новые рестрикции

По данным иностранного СМИ, советники экс-лидера США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа обсуждают возможность установления рестрикций в отношении государств, уходящих от использования доллара, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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