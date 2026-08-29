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Стало известно, сколько первоклассников пойдут в школу в 2026 году

Стало известно, сколько первоклассников пойдут в школу в 2026 году

В новом учебном году российские школы примут 17,6 млн детей. Около 1,5 млн из них впервые сядут за школьные парты, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

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