Стало известно, сколько первоклассников пойдут в школу в 2026 году

В новом учебном году российские школы примут 17,6 млн детей. Около 1,5 млн из них впервые сядут за школьные парты, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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