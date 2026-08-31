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Царьград

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Александр Мясников раскритиковал правило 10 тысяч шагов в день

Александр Мясников раскритиковал правило 10 тысяч шагов в день

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал глупостью правило о 10 тысячах шагов в день. Он подчеркнул, что достаточно ходить от 5 до 7 тысяч шагов.

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