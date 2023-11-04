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Свежие комментарии

Путин возмутился огромным уровнем коррупции, правда на Украине. А в России все проблемы уже решены?

Путин возмутился огромным уровнем коррупции, правда на Украине. А в России все проблемы уже решены?

Здравствуйте, дорогие подписчики и читатели канала! Вряд ли, наверное, кто-то будет спорить с тем, что коррупция – это социальная язва, которая буквально как коррозия разъедает тело любого государства, его общественные институты.

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