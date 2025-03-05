Сахар помогает кишечным микробам вырабатывать нужное нам соединение

Микробы кишечника, которые, как считалось, питаются исключительно пищевыми волокнами, также получают сахар из нашего кишечника, из которого они производят короткоцепочечные жирные кислоты, имеющие решающее значение для многих функций организма.
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