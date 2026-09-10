ЯНАО занял третье место в топе регионов по росту средних зарплат

Ямало‑Ненецкий автономный округ вошел в пятерку российских регионов с самым заметным ростом зарплат и занял в рейтинге третью строчку.
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