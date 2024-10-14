СКА-Нева – Горняк-УГМК где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры OLIMPBET ВХЛ 17 октября

В четверг, 17 октября, сыграют СКА-Нева и Горняк-УГМК в рамках OLIMPBET ВХЛ. Смотреть трансляции топовых матчей БЕСПЛАТНО Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.