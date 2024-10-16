Раскрыта сумма арестованных счетов и объектов недвижимости генерала Кузнецова

Суд арестовал счета в банках, ряд объектов недвижимости и другие активы на более чем 300 миллионов рублей, принадлежащие бывшему начальнику Главного управления кадров Министерства обороны Юрию Кузнецову и его родственникам.
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