Политика как он...
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Раскрыта сумма арестованных счетов и объектов недвижимости генерала Кузнецова

Раскрыта сумма арестованных счетов и объектов недвижимости генерала Кузнецова

Суд арестовал счета в банках, ряд объектов недвижимости и другие активы на более чем 300 миллионов рублей, принадлежащие бывшему начальнику Главного управления кадров Министерства обороны Юрию Кузнецову и его родственникам.

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