Экономист Чирков объяснил решение Центробанка по ставке

Совет директоров Банка России при принятии решения о ключевой ставке руководствуется различными факторами, причем сейчас многие из них противоречивы.
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