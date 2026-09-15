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Татар-информ

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Экономист Чирков объяснил решение Центробанка по ставке

Экономист Чирков объяснил решение Центробанка по ставке

Совет директоров Банка России при принятии решения о ключевой ставке руководствуется различными факторами, причем сейчас многие из них противоречивы.

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