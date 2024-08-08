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Бизнес журнал. Урал

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Сергей Скуратов намерен оставить пост гендиректора «Уральских авиалиний»

Сергей Скуратов намерен оставить пост гендиректора «Уральских авиалиний»

Сергей Скуратов намерен уйти с поста директора авиакомпании «Уральские авиалинии». Вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора будет рассмотрен сегодня на заседании совета директоров авиакомпании в связи с его заявлением об отказе от полномочий, следует из повестки дня.

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