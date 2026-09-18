Собянин: регионы дали 76% новых регистраций на портале поставщиков

На портале поставщиков за семь месяцев 2026 года зарегистрировались 16,7 тысячи новых участников, из которых более 12,7 тысячи пришли из российских регионов.
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