Володин: уехавших за границу россиян не ждут с распростертыми объятиями

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что покинувшие с начала спецоперации Россию граждане, решившиеся вернуться обратно, должны осознавать, что на родине их не ждут с распростертыми объятиями.
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