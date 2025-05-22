Меры безопасности в дипмиссиях Израиля будут повышены после двойного убийства в США

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в израильских дипломатических миссиях по всему миру после убийства двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне, заявили в канцелярии председателя правительства.
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